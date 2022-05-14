En fazla çiftçinin olduğu il Ordu

Türkiye'de, kayıtlı çiftçi sayısının en fazla olduğu il Ordu olurken bu kentin, "Türkiye'nin tahıl ambarı" olarak bilinen Konya'yı geride bırakması dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 2 milyon 172 bin 987 üretici yer alıyor.

Söz konusu rakamlara il bazında bakıldığında en çok çiftçi 127 bin 380 ile Ordu'da bulunuyor. Ordu'yu 88 bin 612 çiftçiyle Konya, 78 bin 797 ile Giresun takip ediyor. Manisa'da 76 bin 511, Samsun'da 68 bin 904 kayıtlı çiftçi bulunuyor.

En az kayıtlı üretici sayısının ise 1664 ile Yalova'da olduğu görüldü.

Karabük'te 1706, Bayburt'ta 3 bin 543 ve Tunceli'de 4 bin 193 kayıtlı çiftçi bulunuyor.