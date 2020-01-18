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18 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

En güzel hizmet metodu

18 Ocak 2020, Cumartesi 17:01
Malatya’da haşir ve ahir zaman konularında seminer düzenlendi.

Seminerde konuşmacı olan Hasan Şen Risale-i Nur’dan haşir ve ahiret konusuyla ilgili yaptığı derlemelerden şunları aktardı, “Kur’ân-ı Kerim’in üçte biri haşirle ilgilidir. Yalnız üç şeyde huzur vardır: Münacatül Kur’ân, tilâvetül kuran, sohbeti ihvan. Dünyada rahatlık yoktur. Dünya hayatından sonra ahiret başlayacak. Dünya ve ahiret birbiriyle alâkadardır. Burada ekiyoruz, orada biçiyoruz.

Allah için çalışalım

Hz. İbrahim’den ibret almamız gerektiğini söyleyen Şen şöyle bir kıssayla devam etti, “Hz. İbrahim misafirsiz hiç sofraya oturmazmış. Bir gün 80 yaşında birisi gelmiş. Ona gel önce dua edelim demiş. O da ateşperestim demiş. Oradan ayrılınca Cebrail gelmiş. Hz İbrahim’i uyarmış. O da adamı takip edip özür dilemiş. Adam hayret edince durumu aktarmış. Sonunda o adam da inanmış” Şen işleri tanzim ederek Allah için çalışırsak akıbetin güzel olacağını vurguladı. Programın ikinci kısmında ise ahir zamanda olacaklar hakkında bilgiler verildi. Ahir zamanda en güzel hizmetin Kur’ân hizmetkârlığı ile olacağı söylendi. 

HABER: AHMET KURNAZ

Etiketler: hizmet, metod
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