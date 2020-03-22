En riskli yerler İstanbul, Ankara, İzmir

Prof.Dr. Mehmet Doğanay, “En riskli bölgeler İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya. Van da İran meselesi nedeniyle riskliler arasında” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Mehmet Doğanay, “En riskli bölge İstanbul’dur, ikinci sırada Ankara vardır, üçüncü sırada İzmir vardır, Antalya vardır, bu kalabalık şehirler. Van vardır İran meselesi nedeniyle. Dolayısıyla buralarda kontrol edilemeyecek bir vak’a sayısına ulaşılırsa farklı tedbirler düşünebilinir” dedi. Tarafsız Haber Ajansın’ın haberine göre, Prof. Dr. Mehmet Doğanay, “korona”dan korunmak için neler yapılması gerektiğini, alış verişte dikkat edilmesi gerekenleri, virüsün etkisinin ne zaman azalacağını anlattı.

Vak’alar Nisan’da azalacaktır

Vak’a sayısı mutlaka azalacaktır, yani Nisan ayında havalar açılınca insanlar alış veriş merkezlerinden çıkınca kapalı ortamlardan daha dışarıya çıkınca evler daha çok havalandırılıp kapalı mekânlar daha çok havalandırılır pencereler açılır hâle gelince ve diğer önlemleri de beraberinde alınarak Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusundaki önlemlere ilâve olarak söylüyorum bu vak’a sayısı Nisan’da azalacaktır. Güneşin görülmesiyle etrafın kurumasıyla azalacaktır. Sinemalar kapatıldı, kafeler kapatıldı, okullar kapatıldı, üniversiteler kapatıldı, okullar artık online eğitim yapar hâle getirildi. İki haftayı şunun için yaptık, bu dinamik bir kurul, iki hafta sonra durumu tekrar değerlendirelim.

Zaman içerisinde hafif geçirenler var

Havaların ısınması güneşin ortaya çıkması ultraviyolenin artması insanların kalabalık ortamlarda daha az bulunma olasılığını azaltacağı için bir azalma yönünde etkisi olacaktır. Bu bir. İki, zaman içerisinde hafif geçirenler var, enfeksiyonu ne kadar çok kişi hafif geçirirse onlarda bağışıklık oluşacaktır belli bir seviyeye kadar gelecektir.

Hazirana doğru normal hayata döneceğiz

Yani ölümler oluyor, az sayıda da olsa vak’alar var, grip vak’aları var. Acaba bu ‘korona’ da aynen grip gibi az sayıda enfeksiyonla devam edecek mi diye bir öngörümüz var, benim kanaatim gelecek sene Kasım ayından itibaren havalar soğudukça yine Covıd-19 devam edecektir, ama vak’a sayısı oldukça azalacaktır. Önlemler Türkiye’de hakikaten çok katı alındı. Zannediyorum bu önlemlerle beraber yani insanlar da bu önlemlere uyarsa, Nisan başında bir genel durumumuzu görürüz ve ondan sonra muhtemelen vak’a sayısı azalacağı yönünde düşünüyorum, yani öngörüyorum, benim kendi düşüncem bu, Bilim Kurulu’nun değil. Mayıs ayı içerisinde vak’a sayısı görülebilir, ama daha az olacağını ve Hazirana doğru daha az minimal düzeye inebileceği şeklinde bir öngörüm var, bakacağız ve göreceğiz.