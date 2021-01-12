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12 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

'Engelli olmanız Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı öğrenmeye engel değil'

12 Ocak 2021, Salı 15:00
Görme yetisini 20 yaşında kaybeden 49 yaşındaki müezzin İlyas Özkan, Erzincan'da görev yaptığı cami ve rehabilitasyon merkezinde, görme engellilere kabartma yazı ile Kur'an-ı Kerim öğretiyor.

Erzincan'da, 49 yaşındaki görme engelli müezzin İlyas Özkan, yaşam ve okuma azmiyle engelliler başta olmak üzere çevresindekilere örnek oluyor.

Demirkent Mahallesi'ndeki Kuba Camisi müezzini Özkan, lise yıllarında yakalandığı Behçet hastalığı nedeniyle 20 yaşında görme yetisini tamamen kaybetti.

Görme engeline rağmen Erzincan İmam Hatip Lisesinde öğrenimini tamamlayan ve azimle eğitimini sürdüren Özkan, Erzurum'da İlahiyat Fakültesini bitirdi.

Erzincan İl Müftülüğüne bağlı camilerde göreve başlayan ve 15 yıldır müezzinlik görevini sürdüren Özkan, azmiyle çevresindekilere hem örnek oluyor hem de takdirlerini topluyor.

Kabartma yazı ile Kur'an-ı Kerim öğretiyor

Özkan, görme engeline rağmen çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Hayatının beş vakit camide geçtiğini anlatan Özkan, "Bazen kardeşimle bazen de tek başıma camiye geliyorum. Sabah ezanı vakti gelince camiyi açıyorum. Ezanımızı okuyoruz, cemaatimizi bekliyoruz. Namazımızı kılıyoruz. Cemaatimizle Kur'an dersleri yapıyoruz. Onlar okuyor, ben onları takip ediyorum." dedi.

Özkan, cemaatten Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenlere de yardımcı olduğunu dile getirerek, "Asıl alanım, kabartma diye tabir edilen 'Braille' yazısı ile Kur'an öğretmek. Rehabilitasyon merkezlerinde ve camimizde görme engeli olan birçok kişiye kabartma yazı ile Kur'an-ı Kerim öğrettim." diye konuştu.

"Engelli olmanız Kur'an-ı Kerim öğrenmeye engel değil"

Müezzin Özkan, görme ve diğer engellerin Kur'an-ı Kerim ile İslam'ı öğrenmeye engel olmadığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın manevi yönlerini ihmal etmeyelim. Her ne sebeple olursa olsun engelli olmanız Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı öğrenmenize engel değildir. Her insan, azmederse hem dinini hem de Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilir. İnsanların engelleri ya da diğer sıkıntıları sebebiyle hem bu dünyasını hem de ahiretini boşa harcamasının ve kendine zarar vermesinin hiçbir manası yok."

Allah'ın imtihan gereği kendisini böyle yarattığına inandığını söyleyen Özkan, sabrettiğini ve bu hayatı anlamaya çalıştığını dile getirdi.

"Engeller varsa aşılmak içindir"

Görev yaptığı camide Özkan'ı ziyaret eden Erzincan Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Vaizi Servet Tiryaki de Özkan'ın yaşam ve eğitim aşkına dikkati çekti.

Özkan'ın azimle görevini sürdürdüğünü vurgulayan Tiryaki, "Kendilerinden aldığımız önemli mesajlar var. Engeller varsa aşılmak içindir. İman varsa imkan vardır. Bizler özellikle gözlerimizin ve sahip olduğumuz bütün nimetlerin değerini iyi bilmeliyiz." dedi.

AA

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