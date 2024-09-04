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5 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Engelsiz ulaşım projelerine destek verilecek

04 Eylül 2024, Çarşamba 17:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri desteklemek amacıyla “Ulaşımda Erişilebilirlik Çağırısı”na çıkacak.

“Herkes İçin Engelsiz Ulaşım” temasıyla hayata geçirilecek elektronik haberleşme tabanlı AR-GE projelerine 100 milyon lira destek sağlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için AR-GE çalışmalarına hız verdiklerini bildirdi.  Başvurular 9 Eylül’de başlayacak, 31 Ekim’de son erecek. Uraloğlu, proje başına en yüksek destek tutarının 15 milyon lira olduğunu belirtti.

AA

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