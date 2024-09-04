Engelsiz ulaşım projelerine destek verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri desteklemek amacıyla “Ulaşımda Erişilebilirlik Çağırısı”na çıkacak.

“Herkes İçin Engelsiz Ulaşım” temasıyla hayata geçirilecek elektronik haberleşme tabanlı AR-GE projelerine 100 milyon lira destek sağlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için AR-GE çalışmalarına hız verdiklerini bildirdi. Başvurular 9 Eylül’de başlayacak, 31 Ekim’de son erecek. Uraloğlu, proje başına en yüksek destek tutarının 15 milyon lira olduğunu belirtti. AA

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