Erciyes Dağı'nda 112 Rallisi

Kayseri'de, sağlık ekiplerinin katıldığı "112 Rallisi" düzenlendi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen ralliye katılan ekipler, 3 farklı parkurda kıyasıya mücadele etti.

İlk olarak teleferikten düşen yaralıyı kurtaran 112 ekipleri, ardından bir midibüs kazasına giderek hamile ve öğrencilerin de bulunduğu olay yerinde yaralılara müdahale etti. 112 ekipleri son olarak eğitim alanına bırakılan dubaların arasından araçlarıyla geçerken senaryo gereği yaralı rolü yapan kişilerin tepkisi ise gerçeği aratmadı.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin Kayseri'de ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Yarışmaya 4 aydır hazırlanıldığını belirten Benli, "Dün 34 ekip yarıştı. Bugün finale kalan 12 ekip bu yarışa devam edecek. 112 personeli başta olmak üzere, Erciyes Üniversitesi ve Devlet Hastanesinden ekiplerin katıldığı bir program oldu. Burada bir hız yarışından ziyade doğru ve erken müdahale üzerine yarıştılar. Bu eğitim ve tatbikatlar inşallah devam edecek." diye konuştu.