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17 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Erciyes'te kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist Kreeft öldü

16 Ocak 2022, Pazar 20:00
Erciyes Kayak Merkezi'nde yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist, öldü.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten 2 arkadaşı ile Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen Kanadalı Micheal Kreeft (45), kayak yaptığı sırada Çobanini kamp yeri yakınlarında pist dışında bir bölgede yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kaldı.

 

Kreef'tin kar altında kalmaktan son anda kurtulan arkadaşları Harres Yakubi ve Lukas Biedermann'ın ihbarı üzerine, bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kreeft'in cansız bedenine ulaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon Üyesi olarak Gaziantep'te görev yapan Kreeft'in cesedi, bulunduğu yerden kar motoru ile alınarak, Hisarcık Kapı'ya indirildi.

Burada bekleyen ambulansa alınan cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

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