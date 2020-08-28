Erzincan'da düğün ve nikahlara saat sınırlaması

Erzincan'da, koronavirüs salgını nedeniyle sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere izin verilmezken, düğün ve nikahların süresi bir saate indirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzincan Valisi Mehmet Makas Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde COVID-19 salgınını önleme amacıyla sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak için bugüne kadar birçok kısıtlamaya giderek ilave tedbirler aldı.

Bu tedbirler neticesinde kontrollü sosyal hayat dönemine geçişle henüz pandemi sürecinin sonlanmadığından bazı ek tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Bu kapsamda, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesine, düğün ve nikahların köylerde ve sokaklarda yapılanlar dahil saat 20:00 ile 21:00 arasında bir saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına karar verildi.