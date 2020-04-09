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10 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Erzurum'da 6 mahalle karantinaya alındı

09 Nisan 2020, Perşembe 21:27
Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 mahallenin karantinaya alındığını söyledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte yapılan testler sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konularak hastanede tedavi görenlerden 69'unun taburcu edildiğini belirtti.

Vali Memiş başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda kurum müdürlerinin katılımıyla İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından Vali Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar ile basın mensuplarına açıklama yaptı.

Memiş, kentte yapılan testler sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra hastanede tedavisi devam eden 69 kişinin taburcu edildiğini söyledi.

Pandemi Kurulunda alınan karar gereği maskelerin eczanelerden ücretsiz dağıtımına kısa sürede başlanacağını belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Polisimiz, jandarmamız maskeyi bizzat vatandaşa verecek bu şekilde bir uygulama yapacağız. Eczaneler üzerinden dağıtım yapılacak olması konusunda henüz kesin bir karar bize yansımadı ama vatandaşların telefonlarına sms olarak gelecek bilgi ve bunları biz eczaneler üzerinden dağıtım yapacağız. Kentte bulunan 106 eczanemiz maske dağıtımını yapacak. İlk etapta 18 bin maske dağıtımı yapılacak tabi bu sayı artırılacak."

Memiş, kamu kurum ve kuruluşları ile iş yerlerinde 58 bin maskeye ihtiyaç duyulduğunu tespit ettiklerini ve maskelerin gelmesinin ardından dağıtım yapılacağını kaydetti.

Vatandaşların mağdur edilmeden herkese maske dağıtımının yapılacağını bildiren Memiş, sahada görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin yaptırılan yeleklerle görevlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Test sonucu pozitif çıkan 2 kişi öldü

Memiş, kentte bir takım karantina tedbirleri alınan ilçelerdeki mahallelerde birer vaka tespiti yapıldığını ve tedbir amaçlı belirtilen mahallelere giriş ve çıkışların yasaklandığını dile getirdi.

Kentet 6 ilçede karantina uygulandığını ifade eden Memiş, "Erzurum İl Pandemi Kurulunca alınan karar sonrası Karayazı ilçesine bağlı Bayraktar Mahallesi, Aşkale ilçesine bağlı Gölören Mahallesi, Horasan ilçesine bağlı Eğertaşlar Mahallesi, Pasinler ilçesine bağlı Kasımpaşa Mahallesi, Çat ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi ile Tekman ilçesine bağlı Mescidli Mahallesi'nde karantina uygulanacak." diye konuştu.

Test sonuçları pozitif çıkan ve hastanedeki tedavi sürecinde 2 kişinin öldüğünü belirten Memiş, şöyle devam etti:

"Şehrimizde test sonuçları pozitif çıkan fakat bunun yanı sıra kalp ve böbrek yetmezliği bulunan 79 yaşındaki bir vatandaşımız ile yine kalp yetmezliği bulunan aynı zamanda başka kronik rahatsızlıkları olan 67 yaşındaki bir vatandaşımızı kaybettik. Fakat bunların yanı sıra iyileşerek taburcu olanların sayısı da yüksek. 700 temaslı kişi sayımız var. Bunları pozitif vaka olarak adlandırmayalım. Temaslı olanların iyi izole edilmesi gerekiyor ve bu konuda bunların yakın takibini yapıyoruz. Alınan karalar ve tedbirler sonrası kentteki toplu taşımada normal zamanlarda 120 bin olan sayı 8 bine düştü."

Memiş, Erzurum’da entübe hasta sayısının 1, yapılan test sayısının 3 bin, testi pozitif çıkan vakaların sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti. Memiş, sosyal yardımlardan faydalanmak için 36 bin kişinin başvuruda bulunduğunu sözlerine ekledi.

AA

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