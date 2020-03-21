Erzurum'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım imkanı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacağını duyurdu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacağını duyurdu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı büyük mücadele verdiği belirtildi. Sağlıkçılara "Birlikte Başaracağız" sloganıyla destek verildiği aktarılan açıklamada, "Ülkemizin koronavirüsten korunması için büyük bir gayret ve fedakarlık örneği sergileyen sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Kimlik kartlarını gösteren sağlık çalışanlarımıza belediye otobüslerimiz, özel halk otobüsleri ve minibüsler ücretsiz olacaktır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ayrıca toplu taşıma araçlarının her gün belirli aralıklarla dezenfekte edildiği bildirildi. AA

Okunma Sayısı: 128

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.