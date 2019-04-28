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Esenyurt Belediye Başkanı: Evlerde oturulmasında bir sorun yok

28 Nisan 2019, Pazar 23:10
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, bölgedeki çatlaklar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan aileler için, "Şu anda bir deplasman (yer değiştirme) olmadığı için, sokaklarda çatlaklar yürümediği için, evlerde oturulmasına karşı teknik ekibin bize verdiği bilgiye göre bir sorun gözükmüyor. Vatandaşların evlere geçmelerinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçede çatlaklar ve çökme nedeniyle tahliye edilen binalara ilişkin, "Şu anda bir deplasman (yer değiştirme) olmadığı için, sokaklarda çatlaklar yürümediği için, evlerde oturulmasına karşı teknik ekibin bize verdiği bilgiye göre bir sorun gözükmüyor. Vatandaşların evlere geçmelerinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.

Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, binalarla ilgili statik analizlerin yapıldığını ve vatandaşların evlerine dönmelerinde herhangi bir sorun olmadığını söyledi. 

Yoldaki çökmenin ardından teknik bir heyet oluşturulduğunu belirten Bozkurt, "Belediyemizin bütün birimleri buradaydı. Önce vatandaşlarımızın beslenme ve konaklaması için bir ekip kurduk ve onları naklettik. Ardından çalışma ekibimiz hasarları tespit için sahada çalıştı." diye konuştu. 

Binaların içine ve dışına dört kere bakılarak statiğinde bir sorun olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığını dile getiren Bozkurt, "Binaların statiğinde deformasyon görmedik. Gözlemlerle yapılan analizdi. Binaların zeminiyle ilgili de çalışmalar yapıldı. 2 binada ayrışma ve biraz deplasman var. Bunun kabul edilebilir sınırlar içinde olduğuna karar verdik." ifadelerini kullandı. 

Bozkurt, durum tespiti için dört kuyu açıldığını ve bölgede kayma olup olmadığının sürekli olarak analiz edileceğini vurguladı. 

Esenyurt'ta yolda ve bir binada Ã§atlaklar oluÅtu

Hafriyat alanının yerinin de doldurulmaya başlandığını söyleyen Bozkurt, şunları kaydetti:

"Şu anda bir deplasman (yer değiştirme) olmadığı için, sokaklarda çatlaklar yürümediği için, evlerde oturulmasına karşı teknik ekibin bize verdiği bilgiye göre bir sorun gözükmüyor. Bu konuda kaymakamlığı bilgilendirdik. O da aynı görüşte. Vali yardımcımıza da bildirdik. Vatandaşların evlere geçmelerinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Açılan kuyularda bir deplasman olup olmadığı tespit edilmeye çalışılacak. Zannediyorum veriler çarşamba günü çıkar. Üniversiteden gelen arkadaşlar da bizi bu konuda yönlendirdi. Elde ettiğimiz verileri üniversitedeki heyetle de paylaşacağız. Onlar da raporlamasını bir hafta on gün içinde bitirirler. Daha sonra nasıl bir süreç izleyeceğimize karar vereceğiz."

Bozkurt, trafiğin kademeli olarak açılacağı bilgisini paylaşarak, vatandaşlara, "Binaların içinde acil bir durum olduğunda lütfen bizi haberdar edin. Ruhsatı olmayan binaların statik yapısıyla ilgili bir şey söylememiz mümkün değil çünkü projesiyle ilgili bir bilgi sahibi değiliz." uyarısı yaptı. 

Bu arada, açıklamanın ardından vatandaşlardan bir bölümü zabıta eşliğinde evlerine girdi. 

NTV

Etiketler: Esenyurt, yol çatlağı
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