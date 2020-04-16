Eskişehir’de Hastalar Risalesi dağıtıldı

Eskişehir’den okuyucularımız bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’e karşı manevî Risale-i Nur eserlerinden manevî reçete hükmünde olan “Hastalar Risalesi”ni bastırıp vatandaşlara dağıtmak için harekete geçti.

Daha önce bazı illerde de dağıtımı yapılan Hastalar Risalesi şimdi de Eskişehir’de ihtiyacı olan herkese ulaştırılıyor.

Eskişehirli okuyucularımız mesajlarını şöyle iletti: “Bu hastalıklı musîbet zamanlarında bir nevî duâ ve hizmet olması vesilesiyle 300 adet Hastalar Risalesi esnaf kardeşlerimiz ve ablalarımız vasıtasıyla Eskişehir de dağıtıldı. Böyle zamanlarda insanlığın kurtuluş reçetesi Risale-i Nurlar Eskişehir’de de elden ele dağıtılıyor.”

İstanbul – Yeni Asya