Fahrettin Koca: Gereken önlemleri almanızı rica ediyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajında vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yeni bir açıklamada bulundu. Siyami Ersek Hastanesi'nde koordinasyon toplantısı yaptıklarını belirten Bakan Koca, vatandaşlara seslendi. Koca, "Vatandaşlarımızın evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Siyami Ersek Hastanesi’nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum." NTV

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