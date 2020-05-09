Fairy’den “Boşa Harcama” projesi

Gıda Kurtarma Derneği ile iş birliği yaparak gıda israfının azaltılması mücadelesine destek verecek olan Fairy’nin “Boşa Harcama” projesi iki aşamalı gerçekleşecek.

Çevresel sürdürülebilirliğe ve Türkiye’nin yemek kültürüne önem veren Fairy, Gıda Kurtarma Derneği ile iş birliği yaparak gıda israfının azaltılması mücadelesine “Boşa Harcama” projesi ile güçlü bir destek verecek. İki aşamalı olarak gerçekleşecek “Boşa Harcama” projesinin ilk aşamasında 330 bin kişiye ulaşmak hedefleniyor.

Fairy, Gıda Kurtarma Derneği için lojistik altyapı desteğini ciddi bir bütçeyle finanse edecek. Bu destek ile Ege Bölgesi’nde 145 bin kişiye, Akdeniz Bölgesi’nde 185 bin kişiye gıda yardımı yapılacak. Böylece Gıda Kurtarma Derneği’nin yıllık düzenli gıda yardımı sağladığı 330 bin kişi sayısı ikiye katlanacak ve 660 bin kişi gıda desteğinden faydalanmış olacak. Bu çalışmayla her sene 7 milyon TL değerinde gıda, israf olmaktan kurtarılmış olacak. Fairy, “Boşa Harcama” projesi ile gıda israfı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı da hedefliyor.