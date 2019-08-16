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16 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Fatih ders almıştı

16 Ağustos 2019, Cuma
Edirne’deki Osmanlı dönemi eğitim kurumlarından Fatih’in eğitim aldığı Saatli Medrese, 3 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından eski görkemine kavuştu.

Edİrne’de, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed’in de eğitim aldığı Saatli Medrese’nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Osmanlı dönemi başşehirlerinden Edirne’deki önemli eğitim kurumlarının başında gösterilen, Mimar Sinan’ın ustası Müslihiddin Ağa tarafından inşa edilen Üç Şerefeli Cami’nin yanı başında 2. Murad zamanında yaptırılan Saatli Medrese, zamanla kullanılmadığı için harap duruma düşmüştü. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed’in de eğitim aldığı medresenin yeniden eski işleviyle hayat bulması için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 3 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Avlusundan revaklarına, tonozlarından kubbelerine kadar her alanı elden geçirilen medrese, eski görkemine kavuştu. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün önemli bir mirası ihya ettiğini söyledi.

Saatli Medrese

Osmanlı döneminde, başşehirlerde padişahların eğitim ve öğretim kurumları kurma geleneği doğrultusunda Edirne’de de sayısız medrese açıldı. Bunlardan Saatli ve Dar’ül Hadis medreselerinin dönemin en önemli ilim merkezleri olduğu biliniyor. Serhat şehrindeki bu iki medrese, Fatih Sultan Mehmed tarafından fethinden sonra İstanbul’da kurulan Sahn-ı Seman medreseleri açılana kadar derece olarak üst sıralarda yer aldı. Saatli Medrese’de, Selçuklu devri eğitim mirasının devam ettiği, talebelere fıkıh, tefsir, felsefe, kelâm, mantık derslerinin öğretildiği kaynaklarda yer alıyor.

AA

Etiketler: Edirne, tarihi cami, Fatih
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