Ford Otosan sağlık çalışanları için maske üretecek

Ford Otosan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine katkı sunmak için sağlık çalışanları için tasarımını tamamladığı yüz maskelerini üretmek için harekete geçti.

Ford Otosan açıklamasına göre, şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ardından Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde kritik rol oynayan sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik yüz maskesi yapacak.

Açık kaynaktan alınan ancak tasarımı Ford Otosan Ar-Ge Departmanı tarafından iyileştirilen yüz maskesi, benzerlerinden farklı olarak, 150 derecelik bir açıyla yüzün tamamını korurken, ön camı özel olarak geliştirilen PET veya PETG malzemeden kesilerek üretilecek.