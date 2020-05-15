Fuat Oktay: 80 ülkeye yardım ettik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, internet üzerinden canlı yayın yapan Yozgat Çamlık TV’deki programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, birçok ülkenin Türkiye’den yardım talebinde bulunduğunu belirterek, “Dünyadaki ülkelerin üçte ikisi yani yüzde 70’e yakını Türkiye’den yardım talebinde bulundu. Maske, tulum, eldiven, solunum cihazı gibi talepler geldi. Bugüne kadar bizden yardım talebinde bulunan 80 ülkeye yardım etme fırsatını yakaladık” dedi. Kovid-19 ile mücadele sürecinin henüz tamamlanmadığının altını çizen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. ‘Nerede kalmıştık’ demeyecek dünya. Bütün ‘tedarik zinciri’ diye ifade edebileceğimiz şeyde de farklı bir oluşum gerçekleşecek. Biraz daha sağlık odaklı, güvenlik odaklı daha farklı yapılar gerçekleşecek. Dolayısıyla hem koronavirüsle mücadeleyi devam ettireceğiz aynı zamanda da çarkları da döndürmeye başlıyor olmamız lâzım. Ekonominin, sanayinin çarklarını da döndürmeye çalışmamız lazım.”