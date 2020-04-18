Galata Kulesi müze kule haline gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NTV'nin canlı yayında gündeme ve turizm sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs vaka sayılarına değinen Ersoy, özellikle nisan ayı sonu mayıs ayı başında çok ciddi kırılmalar olacağını ve hızla aşağı doğru gideceğini öngördüklerini söyledi.

Mayısın ikinci haftası, normalleşmenin Türkiye açısından mümkün olacağını düşündüğünü ifade eden Ersoy, "Normalleşmeyle birlikte, Türkiye içindeki hareketin, trafiğin dolaylı olarak bu turizm trafiği anlamına da geliyor, mayıs sonuna, bayrama yetişeceğini düşünüyorum" dedi.

Tatil noktalarını çok sıkı izlediklerini belirten Ersoy, özellikle Antalya'da normalleşmenin şimdiden başladığına işaret etti.

"İlk etapta Asya ülkeleri açılır"

"İlk olarak hangi ülkelerden turist gelmesini bekliyoruz?" sorusuna Ersoy, "Muhtemelen, ilk etapta Asya ülkeleri açılır diye düşünüyorum hızlı bir şekilde. Onlarda bir sıkıntı gözükmüyor, toparladılar. Almanya ve Avusturya hızlı toparlıyor. Orta Avrupa ve bazı Kuzey Avrupa ülkeleri hızlı toparlıyor. Onlar haziranın ortasından sonra aşamalı bir şekilde açılır diye düşünüyor. Rusya ve İngiltere'de belirsizlik devam ediyor. Onlar, temmuz sonunu bulabilir açılış olarak. Ama izliyoruz. Bazı Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri açılabilir, aşamalı ve planlı bir şekilde." yanıtını verdi.

"Beyoğlu Kültür Yolu ve Galata Kulesi"

Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu Projesi hangi aşamada? Galata Kulesi ile ilgili tartışmada son durum nedir?" soruları üzerine ise Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin Galataport'tan başlayıp, Galata Kulesi'ne çıktığını ve Tarık Zafer Tunaya'dan Beyoğlu'na ve buradan da Atlas Sineması'nın önünden Atatürk Kültür Merkezi'ne bağlandığını söyledi.

Galata Kulesi'nin mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçmesinin ardından hazırlattıkları projelere değinen Ersoy, "Şu anda belediyenin işletmesidir. Belediyeden geri talep ettik. Vakıflara mülkiyeti geçtiği için buraya yeni projeler yapmak üzere talebimizi geçtik. Belediye, şu anda hukuki süreçleri tercih ediyor. Hukuki süreçleri uzatarak projeyi geciktiriyor biraz" dedi.

Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu: "Galata Kulesi'ni bir müze haline getireceğiz. Şu anki işletmesinin içinde kafeteryalar, restoranlar, çalışma ofisleri, mutfaklar... Buranın tamamen içini boşaltacağız. Buraya aykırı olan bütün yapıları çıkaracağız. Galata bir müze kule haline gelecek. Kulenin bulunduğu meydanın içinde de çok çirkin bir yapı bulunuyor. Devir işlemi bittiği zaman, binayı da kamulaştırıp, yıkıp orayı meydan haline getireceğiz."