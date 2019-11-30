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30 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Gaziantep'te 15 günlük gösteri yasağı

30 Kasım 2019, Cumartesi 13:42
Gaziantep Valiliği, kent genelinde 15 gün süreyle her türlü gösteri, eylem ve toplantının yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yasağın ‘genel asayiş ve kamu düzeninin korunması’ için uygulandığı belirtildi.

15 gün süreyle resmi programlar, sportif ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ve STK’ların kendi binalarında üyelerine yönelik toplantılar haricindeki tüm etkinliklerin yasaklandığı duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz genelinde, genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunun 17’inci maddesi gereğince 30.11.2019 tarihinden geçerli (15) gün süreyle gerçekleştirilebilecek, (sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar hariç olmak üzere) açık yer toplantıları, park ve bahçelerde yapılacak olan kurumlar dışında yapılacak olan etkinlikler, toplantı yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, pankart açma, meşale yakma ve taşıma simgeleyici ve ayırt edici özellikte bulunan giysiler, el ilanı, bildiri dağıtma, protesto, konferans, panel vb. eylem ve etkinlikler 30.11.2019 tarih ve 2391 sayılı olur ile Valiliğimizce yasaklanmıştır."

Etiketler: Gaziantep, gösteri yasağı
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