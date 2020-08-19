Gaziantep'te 49 ev karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki mahallede bulunan 49 ev, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İslahiye ilçesine bağlı Kozdere ile Burunsuzlar mahallelerindeki bazı kişilerin COVID-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından her iki mahalledeki toplam 49 evde karantina uygulanması kararı alındı. Karar üzerine evler İslahiye Belediyesi tarafından dezenfekte edilirken, jandarma ekiplerince evlerin bulunduğu bölgeye uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi. Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

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