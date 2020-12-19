Gaziantep'te bir hastanede çıkan yangında 8 kişi vefat etti

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta vefat etti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta vefat etti. Vefat edenlerin isimleri şöyle açıklandı: Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64). Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kişisel Twitter hesabında patlamaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada ilgili birimlerin olay mahallinde gerekli tedbirleri aldığını duyurdu. Kalın, şunları kaydetti:​ "Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerimiz olay mahallinde gerekli tedbirleri almaktadır." '11 hasta çevredeki hastanelere nakledildi' Gaziantep Valiliği de patlamaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır" bilgilerini verdi.

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