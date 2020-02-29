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29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Gaziantep'te eylem ve etkinlik yasağı

29 Şubat 2020, Cumartesi 19:20
Gaziantep Valiliği legal, illegal eylem ve etkinlikler yapılacağının tespit edildiğini, kentte her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığını açıkladı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye’nin İdlib şehrinde hain saldırı sonucu kahraman 33 Mehmetçiğimizin şehit olması ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılarak halkımızı kanunsuz gösteri yapmaya, sokak olayları çıkarma ve kaos ortamı çıkarmaya çalışarak kamu düzeninin bozulmasına sebep olacak paylaşımlar yapıldığı, sosyal medya paylaşımlarından edinilen bilgiler doğrultusunda müzahir kitleler tarafından çeşitli legal-illegal eylem ve etkinlikler yapılacağı tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, farklı kesimler arasında çatışma çıkması, milli birlik ve beraberliğimizin zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin, kamu esenliğinin, huzur ve güvenliğinin korunması ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Valiliğimiz tarafından izin verilenler hariç olmak üzere İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek ve belirtilen konuların devamı niteliğindeki, tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, konferans, panel, seminer gibi her türlü eylem/etkinlikler 29 Şubat 2020 Cumartesi itibari ile yasaklanmıştır" denildi. 

Etiketler: Gaziantep, eylem, etkinlik, yasak
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