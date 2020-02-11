Gölcük, lisan-ı haliyle tefekküre davet ediyor

Son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaz güzelliğe bürünen, yaratılış harikası güzellikleriyle ünlü Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Dört mevsim ayrı güzelliği ile tefekküre seveden Gölcük Tabiat Parkı, beyaz örtüsüyle misafirlerini büyülüyor. Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarasını görmek isteyen tatilciler hem hafta içi hem de hafta sonu bölgeye akın ediyor. Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaşırken, tabiat parkına gelenler, göl çevresindeki iskelelerde fotoğraf çekiyor ve göl çevresinde yürüyüş yapıyor. Bazı tatilciler tabiat parkı içindeki piknik alanlarında mangal yakarak kar manzarasının keyfini çıkartıyor. Bu arada, yüzeyi tamamen donan gölde bölgeyi ziyaret edenler unutulmaz anlar yaşıyor. AA

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