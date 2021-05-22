Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yapıldı

Güneydoğu Anadolu'da dün gece başlayan Suriye kaynaklı toz taşınımının bugün de devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Türkiye'nin Güneydoğu kesimlerinde dün gece başlayan toz taşınımı hadisesinin bugün de Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma olabileceğine işaret edilerek, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.

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