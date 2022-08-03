Güneydoğu'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

Sıcaklık Diyarbakır ve Batman'da 42, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 43, Silopi ilçesinde 40, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 42 dereceye ulaştı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yazın başlamasıyla bölgede 40 derecenin altında seyreden sıcaklık temmuz ayının sonu, ağustos ayının başında 5-6 derece yükseldi. 2 Ağustos'ta bölgede gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 46, Silopi ilçesinde 47, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 45, Kızıltepe ilçesinde 44 derece olarak ölçüldü. Sıcaklık bugün Diyarbakır ve Batman'da 42, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 43, Silopi ilçesinde 40, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 42 dereceye ulaştı Bölgede önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklığın 6 Ağustos'ta Diyarbakır'da 43, Batman'da 42, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 44, Nusaybin ilçesinde 44, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde ise 46 derece olacağı öngörülüyor. AA

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