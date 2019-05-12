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12 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Haftada 3 gün... THY'nin İstanbul- Zonguldak seferleri başladı

12 Mayıs 2019, Pazar 13:43
Zonguldak Havalimanı'nda ILS cihazının takılması ve test sürüşlerinin yapılmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "Edirnekapı" uçağı, 87 yolcusuyla Zonguldak Havalimanı'na indi.

TK 2732 sefer sayılı uçak, inişin ardından su takıyla ve alkışlarla karşılandı, yolculara karanfil takdim edildi.

Seferlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Vali Erdoğan Bektaş, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ile Hamdi Uçar, CHP Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın yanı sıra ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Mutlu bir gün yaşıyoruz"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak'a ilk seferi gerçekleştirdiklerini belirterek, mutlu bir gün yaşadıklarını söyledi.

Yolculardan Sevim ve Salim Kadamlı da memleketlerine uçmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "İnşallah böyle devam eder. Çocuklarımız ve geleceğimiz için böyle olmasını istiyoruz." dedi.

Aynı uçak, 104 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'na dönüş yaptı.

Haftada 3 gün sefer yapılacak

İstanbul-Zonguldak seferlerinin salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirileceği bildirildi.

AA

Etiketler: thy, istanbul, zonguldak
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