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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

‘Ham karpuz timleri’ bu sene de devriyede

16 Mayıs 2019, Perşembe 16:04
Adana karpuzunun marka değerinin korunması amacıyla 2016'da oluşturulan ‘ham karpuz timleri’ bu sene de hasat çalışmalarını yerinde takip ederek olgunlaşmayan ürünlerin toplanmasına izin vermeyecek.

Karpuz hasadının başladığı Adana'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ziraat odaları ve Adana Karpuzcular Derneği Başkanlığı tarafından oluşturulan timler, ekimin yoğun olarak yapıldığı Karataş, Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde tarama yaparak, olgunlaşmadan hasat edildiği belirlenen karpuzları valilik kararıyla imha edecek.

Üreticiler, hasat yapacağını bir gün önceden müdürlüklere bildirip karpuzun olgunlaşıp olgunlaşmadığını timlere kontrol ettirdikten sonra ürünlerini toplayacak.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bazı ziraat odası yöneticileri ve çeşitli derneklerin temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında, Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen Adana karpuzunun hasadının başladığını söyledi.

Adana'nın karpuz üretiminde önemli rol oynadığını anlatan Doğan, şöyle konuştu: "Karpuz fiyatının yüksek olmasından dolayı, bazıları karpuz hasadını erken yapmakta. Biz de bunun önüne geçmek için 'ham karpuz timleri' oluşturduk. Bu yıl Adana genelinde 12 ekip olarak 'ham karpuz timleri' görevde olacak.”

Doğan, konuşmasının devamında, “Olgunlaşmamış ürünlerin vatandaşa satılması Adana karpuzunun marka değerini düşürüyor. Çünkü karpuz ham çıktığında bir alan bir daha almıyor, bu da tüketimin düşmesine neden oluyor. Çiftçilerimiz de bundan zarar ediyor. Amacımız, gönül rahatlığıyla halkımıza Adana karpuzunu yedirmek" dedi.

Adana Karpuzcular Derneği Başkanı İbrahim Savaş da 2019 yılı kavun-karpuz sezonunun tüm Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Karpuzlarımızın tüm illerde ağız tadıyla yenilebilmesi için 12 ekip olarak 'ham karpuz timleri' oluşturuldu. Vatandaşımızın daha lezzetli ve kaliteli Adana karpuzu yemesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

 

Etiketler: Adana, karpuz, 'ham karpuz timleri'
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