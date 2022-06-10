Hatay'da antrepoda dün başlayan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün antrepoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karaağaç ve Nardüzü mahalleleri sınırındaki firmaya ait, pamuk, kereste ve plastik ham madde bulunan antrepoda çıkan yangını söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla sürdürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Antrepodaki çalışmalar devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünün helikopteriyle yangına dün havadan ve karadan müdahale edilmiş, ekipler, havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara vermişti. AA

Okunma Sayısı: 109

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.