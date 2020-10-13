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13 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Hatay yangınıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

13 Ekim 2020, Salı 16:21
Hatay'da Belen, Arsuz ve iskenderun ilçelerinde çıkan yangınlarla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde cuma günü çıkan ve İskenderun Arsuz ilçelerinde de yerleşim yerlerine kadar ilerleyen yangın ile ilgili soruşturma tamamlandı. 

Sabotaj ihtimali üzerinde durulan yangın ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si serbest bırakılmıştı.

Sorgusu tamamlanan 2 kişi tutuklandı. 

Bir uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve 750 personelin müdahalesiyle yangın 33 saatte kontrol altına alınmıştı.

Etiketler: Hatay, yangın, şüpheli, tutuklama
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