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26 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Hava sıcaklıkları çarşambadan itibaren artacak

26 Mart 2022, Cumartesi 13:04
Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, "Sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına, çarşambadan itibaren de kuzeybatı kesimlerden başlayarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkarak 5 ila 10 derece artmasının beklendiğini bildirdi.

Macit, gelecek haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pazar günü yurdun güneydoğusu ile akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların görülmesini beklediklerini dile getiren Macit, yağışların Van, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar, diğer yerlerde ise yağmur şeklinde düşeceğini söyledi.

Haftanın ilk günü Doğu Karadeniz'de yağış beklentisi olduğunu, yurdun diğer yerlerinde yağış öngörülmediğini anlatan Macit, "Yağış, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar, kıyılarında yağmur şeklinde olacak. Salı günü batı, çarşamba da doğu kesimlerde yağmur şeklinde yağışlar var. Sadece çarşamba günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda tekrar kar yağışı bekliyoruz." dedi.

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının gelecek hafta ülke genelinde artmaya devam edeceğini belirten Macit, şöyle konuştu:

"Sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına, çarşamba gününden itibaren de kuzeybatı kesimlerden başlayarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Yurdun tamamında 5 ila 10 derece hava sıcaklıklarında artış olmasını bekliyoruz. Sıcaklıkların İstanbul'da hafta ortasında 19 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İzmir'de 20-22, Antalya'da 23, Ankara'da 20 derece civarına kadar yükselecek."

Macit, hafta ortasından sonra da yurt genelinde önemli bir yağış beklentisi olmadığına işaret ederek, "Havalar yavaş yavaş ısınacağı için bugünden sonra güzel ama çarşambadan itibaren daha güzel olacak." ifadesini kullandı.

Gelecek üç gün boyunca buzlanma ve donun devam edeceğini dile getiren Macit, havaların ısınmasına bağlı olarak Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksekleri için de çığ uyarısında bulundu.

AA

Etiketler: hava sıcaklıkları, çarşamba
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