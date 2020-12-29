"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

'Hayvana merhamet etmeyen, merhamet bulamaz'

29 Aralık 2020, Salı 17:00
Gümüşhane'deki Harşit Çayı'na düşen sokak köpeğini kurtaran Mithat Çakıcı, "Onun da bir can olduğunu hissettim. Hayvan da olsa o da bir can. Onu kurtarmak bizim insanlık görevimizdi, biz de onu yerine getirdik." dedi.

Gümüşhane'de, Harşit Çayı'na düşen sokak köpeğini kurtaran Mithat Çakıcı, yaşananları anlattı.

 

Gümüşhane kent merkezinde, kar yağışının etkili olduğu 25 Aralık'ta, Harşit Çayı'na düşen köpeği kurtaran 24 yaşındaki Çakıcı, yaptığı açıklamada, olay günü arkadaşıyla yürürken Harşit Çayı'ndan köpek sesi duyduğunu söyledi.

Bir köpeğin derenin kenarında kaldığını ve çıkmadığını farketmesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirten Çakıcı, "Ekipler gelene kadar elimizden geleni yapalım istedik. Güzel bir söz var. Hayvana merhamet etmeyen, merhamet bulamaz, diye. İtfaiye gelene kadar elimizden geldiği kadarıyla kendi çabalarımızla köpeği kurtarmaya çalıştık. Bayağı bir üşümüştü derenin içinde hayvan." dedi.

Çakıcı, dere kenarındaki blokların dar olması nedeniyle tek başına aşağıya inebildiğini ifade ederek, köpeği kurtarmak için elinden geleni yaptığını ve hayvanı dereden çıkarıp itfaiye ekiplerine teslim ettiğini aktardı.

O anda yaşadığı duyguları dile getiren Çakıcı, "Onun da bir can olduğunu hissettim. Hayvan da olsa o da bir can. Onu kurtarmak bizim insanlık görevimizdi, biz de onu yerine getirdik. Öyle bir durumda o hayvan bırakılıp gidilmez, insanın içi sızlar. Biz de öyle düşünüp o hayvanı oradan aldık." diye konuştu.

Çakıcı, soğuk havalarda herkesin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmasını istedi.

AA

Okunma Sayısı: 939
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    Kılıçdaroğlu'ndan Fikri Sağlar'ın sözlerine tepki: Başörtülü hakim olabilir

    2020’de sıcaklıklar rekor kırdı

    Ekonomide hedefler tutmadı

    ABD'nin savunma bütçesi, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaştı

    15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

    Türkiye'de 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı

    Almanya'da İslamofobik saldırı

    Dünya genelinde vaka sayısı 84 milyonu aştı

    Esnafa ilave prim şart

    Çin’in toplama kamplarında Türkiye vatandaşları da var

    İsrail güçleri 16 Filistinliyi yaraladı

    Toplumun yüzde 60’ını aşılayamazsak işimiz zor

    Her reform dediklerinde hukuksuz uygulamalar artıyor

    ABD-İran arasında Kasım Süleymani gerilimi

    Biontech CEO'sundan 'aşı tedariki' uyarısı

    Köprü geçiş ücretlerine zam kararı

    TürkAkım'ın Sırbistan ayağı faaliyete geçti

    'İnanılmaz sayıda hayvan bu sebeple yaralanıyor ve ölüyor'

    Değerli kâğıt bedelleri açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çıkış yolu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Adrese teslim” ihaleler…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Dinde kadının yeri tartışmaları
    Faruk ÇAKIR

    Yeni yıl, yine açlık
    Sebahattin YAŞAR

    Mevsim değiştirir gibi
    Ali FERŞADOĞLU

    Zihnin merhalelerinden geçen iman
    Mehmet ÇETİN

    Şahs-ı manevîden savrulma
    Hasan GÜNEŞ

    Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân gençleşiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.