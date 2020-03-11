Hollanda Büyükelçiliği'nden koronavirüse karşı 'kelle paça' önlemi

Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Koronavirüs'e karşı önlem olarak çalışanların kelle paça içtikleri fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak, "Önlemlerimizi aldık: Artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, peçeteler ve kelle paça" diye yazdı.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye dahil yüzü aşkın ülkede görülen Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate de paylaşımda bulundu. Verdiği tavsiyelerle gündem olan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay’ın "Koronavirüs'e karşı kelle paça çorbası için" tavsiyesini uygulayan Hollanda Büyükelçiliği de çalışanlarına kelle paça çorbası dağıttı. Hollanda’nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Hollanda Büyükelçiliği olarak #koronavirusu önlemlerimizi aldık: artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, peçeteler, ve kelle paça” ifadelerine yer verdi.

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