İBB'de önceki döneme ait imar yolsuzluğu iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İçişleri Bakanlığı tarafından Fatih'te el konulan bir arsayla ilgili önceki dönem belediye yönetimi üzerinden yolsuzluk yapıldığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda arsanın soruşturma dosyasının detaylarını aktaracağını belirten Ongun,"İBB kasasındaki 106,5 milyon dolar buharlaştı" ifadelerini kullandı.

"Bir şirketin 25 milyon liraya aldığı araziye İBB 430 milyon lira ödüyor"

İBB Sözcüsü paylaşımlarına şu cümlelerle devam etti;

"2011 yılında Fatih’te Vatan Caddesi'nde yeşil alan olan bir arsa özel bir şirket tarafından 25 milyon liraya satın alınıyor. Daha sonra, yeşil alan olan bu arsa için İBB’den imar izni çıkarılıyor. Bu yöntemle, İstanbul’un göbeğindeki bu alan inanılmaz derecede değerleniyor."

"İBB, 25 milyon liralık arsaya imar izni vererek değerini katlıyor ve arsayı 2017 yılında imarlı haliyle 430 milyon liraya o şirketten satın alıyor. Şirket 25 milyona aldığı arsayı İBB'ye 430 milyona satmış oluyor. İBB 430 milyona aldığı arsayı ne yapıyor dersiniz? Tekrar imar değişikliği ile eski haline -yeşil alana- çeviriyor. Yani kendi malını değersizleştiriyor"

İçişleri Bakanlığı henüz iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz günlerde Başakşehir’deki bir arazi alımında yolsuzluk yapıldığını öne sürdü.

İmamoğlu, belediye iştiraki KİPTAŞ’ın alım kararı verdiği bir arazinin bir gün sonra bir kişi tarafından 11 milyon dolara satın alındığını ve aynı yerin daha sonra kuruma 47 milyon dolara satıldığını söyledi.