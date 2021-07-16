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16 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

İçişleri Bakanlığı'ndan trafik genelgesi

16 Temmuz 2021, Cuma 09:44
İçişleri Bakanlığı, tüm illere, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını içeren "kısa", "orta" ve "uzun" vadeli planları kapsayan üç ayrı genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, 2021-2030'da trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 azaltılması, 2050'de sıfır can kaybı hedefine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, illere, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını içeren "kısa", "orta" ve "uzun" vadeli planları kapsayan "Trafik Kazalarını Önleme Planı", "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" ve "Motosiklet Kazaları" konulu 3 genelge gönderdi.

Genelgelerle, trafik kazalarına bağlı can kayıplarının önüne geçilmesinde etkin, yoğun denetimlerin yanı sıra emniyet kemeri ve kask kullanımı, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmasının önemi vurgulandı.

"TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME PLANI" KONULU GENELGE

Valiliklere gönderilen "Trafik Kazalarını Önleme Planı" konulu genelgeye göre, emniyet/jandarma trafik sorumluluk alanında Kurban Bayramı tatilini de içine alacak şekilde, vali ya da görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında polis, jandarma, ulaştırma, belediye, sağlık, milli eğitim, tarım ve orman ile ilgili diğer birim temsilcilerinden oluşturulacak komisyon tarafından 180 günlük "Trafik Kazalarını Önleme Planı" hazırlanacak. Planlarla, "aşırı hızla mücadele", "emniyet kemeri ve kask kullanımı", "yaya önceliği", "motosiklet/motorlu bisiklet kullanımı" ve "cep telefonu kullanımı" gibi konularda il sınırları içerisinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak trafik güvenliğinin artırılması hedeflenecek.

Bu yılın ilk 6 ayı ile 2020'nin aynı dönemi karşılaştırılarak trafik kazalarına sebep olan ihlallerin gerçekleştiği yerler ve ihlalin türü, bu ihlaller nedeniyle meydana gelen kazaların oluş türleri, zamanları ve sürücü kusurları gibi bilgilere dayalı analizler yapılacak.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Etkin, sürekli ve yoğun denetimlerle saha hakimiyeti artırılacak, mobil/motorize trafik ekip/timlerinin görünür olması sağlanacak.

Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergahlarında ekip araçlarının tepe lambaları açık bulunacak. İhtiyaç duyulması halinde polis ve jandarma trafik personelince karma ekipler oluşturularak müşterek denetim yapılabilecek. Genel denetimlerin yanı sıra drone, helikopter gibi hava araçlarıyla yapılan trafik denetimlerine ağırlık verilecek.

Ayrıca 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nde belirlenen hedeflere ulaşmak için yıl boyunca toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik etkinlik ve kampanyalar düzenlenecek, denetim/bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Kırmızı ışıkta geçme, seyir halinde cep telefonu kullanımı, tarım araçlarının uygun olmayan şekilde trafikte yer alması, alkol etkisinde araç kullanımı, otoyol ve şehirler arası yollarda duraklama veya park konularında eğitim ile bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

"Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla 59 ilde oluşturulan yaşam tünellerinde; emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, cep telefonunun insan dikkati üzerindeki olumsuz etkileri, aşırı hız ve normal seyir hızının insan yaşamı üzerine etkisi, yakın takipten ve hatalı şerit değiştirmeden kaynaklanan kazalar ile yaya önceliği/güvenliği konularında özel hazırlanan kısa filmler sürücü ve yolculara izletilecek.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik Çocuk Trafik Eğitim parklarında uygulamalı trafik eğitimlerinin verilmesine devam edilecek. "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında trafik eğiticileri tarafından okullarda 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca trafik güvenliği konusunda öğrencilere uygulamalı ve teorik dersler verilecek. "Mobil Trafik Eğitim TIR'ı Türkiye Yollarında" sloganıyla hayata geçirilen "Mobil Trafik Eğitim TIR'ı" ile verilen uygulamalı eğitimlere okul idarelerinin öğrencileri ile birlikte katılmalarının teşvik edilecek.

NTV

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, genelge, trafik
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