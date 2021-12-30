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30 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İçişleri Bakanlığı yılbaşı tedbirlerini açıkladı

30 Aralık 2021, Perşembe 14:33
İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla en üst seviyede güvenlik önlemi aldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Süleyman Soylu imzasıyla alınan tedbirleri içeren genelge 81 il valiliğine gönderildi.

Bu tedbirlerin etkinliğini artırmak ve üst düzey koordinasyonu sağlamak amacıyla, 31 Aralık Cuma günü başta İçişleri Bakanı Soylu olmak üzere, tüm üst düzey yöneticilerin ülkenin dört bir yanında sahada olacakları belirtilen açıklamada, illerde valilerin, ilçelerde ise kaymakamların yeni yılın ilk ışıklarına kadar görevlerine devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) ihtiyaç duyulduğunda gerekli koordinasyonun sağlanacağı, bugünden itibaren 1 Ocak 2022 saat 08.00'e kadar tedbirlerin yoğunlaştırılacağı aktarıldı.

Yılbaşı tedbirlerine göre, Jandarma Genel Komutanlığınca 6 bin 522 uygulama noktası oluşturuldu. 8 bin 164 trafik, 63 bin 871 diğer birimlerden olmak üzere toplam 72 bin 35 personel görev yapacak, 16 bin 429 ekip, 674 hava aracı ve 352 dedektör köpek kullanılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 7 bin 560 uygulama noktasında, 21 bin 558 trafik, 243 bin 742 diğer birimlerden olmak üzere toplam 265 bin 300 personel görevli olacak. Ayrıca 38 bin 741 ekip; 86 hava aracı, 55 deniz aracı ve 228 dedektör köpek uygulamalarda yer alacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca 296 ekipte 3 bin 16 personel görevli olacak, bunun yanı sıra 163 yüzer unsur, 9 hava aracı, 124 kara aracı, 8 dedektör köpek kullanılacak. Böylece toplam 55 bin 466 ekip ve 340 bin 351 personel görev yapacak, 769 hava aracı, 218 deniz aracı ve 588 dedektör köpek kullanılacak.

Trafik tedbirleri

Trafik ekip/timleri, yol güzergahlarında, seyir halinde ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandırılacak.

Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçlar, önceden belirlenen alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendirilecek.

Yılbaşı gecesi saat 24.00'ten sonra trafikte alkol denetimlerine ağırlık verilecek. Kayak merkezlerinin bulunduğu illerdeki turizm merkezlerine diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı dikkate alınarak bu illere ulaşım sağlayan güzergahlarda ilave trafik tedbirleri alınacak.

Trafik kontrollerinde, kış şartları da göz önünde tutularak araçlarda teknik yönden bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı, ışık donanımlarının çalışıp çalışmadığına dikkat edilecek, herhangi bir eksiklik tespit edilen araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

Kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde sabit ve seyir halinde tepe lambaları yanar vaziyette trafik ekipleri görevlendirilecek.

Güzergahta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi seyir güvenliğini tehlikeye düşürebilecek durumların tespit edilmesi halinde yolun durumu ile ilgili diğer kurumlarla birlikte gerekli tedbirler gecikmeksizin alınacak. Ayrıca 81 ile gönderilen genelge kapsamında kritik tesislerdeki güvenlik önlemleri artırılacak, ilave tedbirler alınacak.

İHA ve dronlar kullanılacak

Terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye legal/illegal geçiş arayışı içerisinde olduğu göz önünde bulundurularak sınır hattında alınan tedbirler artırılacak.

Terör örgütü mensuplarının el yapımı patlayıcı tarzı eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak büyükşehirler başta olmak üzere gümrük kapılarında alınan tedbirler artırılacak. Başta araç, gereç ve dedektör köpekler olmak üzere gerekli olan tüm unsurlar seferber edilecek, deniz kenarında bulunan illerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kıyı emniyeti birimleri tarafından planlamalar yapılarak gerekli tedbirler alınacak.

Kolluk birimleri bünyesindeki helikopter, İHA ve dron gibi hava araçları ve motorize ekipler etkin olarak kullanılacak.

Denize kıyısı olan illerde başta Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri ve diğer kolluk kuvvetleri ile birlikte göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlere yönelik alınan caydırıcı etkin tedbirlere devam edilecek.

Vatandaşların can güvenliğine büyük tehdit oluşturabilecek uyuşturucu, kaçak ve sahte alkollü içkinin satışının engellenmesi ve ele geçirilmesine yönelik yıl boyunca yapılan mücadele yılbaşı günü de etkin bir şekilde sürdürülecek.

AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, yılbaşı tedbirleri
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