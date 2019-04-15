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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İDO'dan 'sefer değişikliği' duyurusu

15 Nisan 2019, Pazartesi 22:08
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul Etabı dolayısıyla seferlerde değişikliğe gidildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) AŞ, 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul Etabı nedeniyle seferlerde değişiklik olduğunu duyurdu.

İDO'dan yapılan açıklamada, yarın Sultanahmet Meydanı'ndan başlayacak ve 21 Nisan'da yine Sultanahmet Meydanı'nda son bulacak 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul Etabı nedeniyle sahil yolu ulaşımının 16 Nisan'da katılımcıların Avrasya Tüneli'ne girişinden bir saat önce saat 10.00 itibariyle kesileceği, yolun açılış zamanı için bisiklet turu katılımcıları geçiş yaptıktan sonra Çatladıkapı-Sirkeci yönüne kapatılarak, Bakırköy yönünde açık tutulacağı belirtildi.

Sahil yolu ulaşımının, 21 Nisan'da katılımcıların Avrasya Tünel geçişi öncesinde saat 14.00 itibariyle kapatılarak (tahmini) 16.10 sonlanma zamanı ile trafiğe açılacağı ifade edilen açıklamada, etkinlik nedeniyle 16 Nisan'daki değişiklikler şu şekilde sıralandı:

"Yenikapı-Yalova-Yenikapı; 09.45 ve 11.45 Yalova-Yenikapı seferinin tahliyesi Bakırköy yönüne sağlanacak.

11.45 Yenikapı-Yalova seferi, yolcularının navigasyon üzerinden "Aksaray Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, Fatih/İstanbul" güzergahını kullanılabilecekleri paylaşılmış olup; üst geçit yolunu kullanmak suretiyle de yolcuların terminale sorunsuz ulaşımları sağlanabilecek.

Harem-Sirkeci Hattı'nda kısa süreli, 10.00-11.00 saatleri arasında sefer aksaması yaşanabilecek olup; bisikletli grup geçiş yaptıktan sonra trafik açılacak.

Etkinlik nedeniyle 21 Nisan 2019 tarihinde, sahil yolu 14.00-16.10 arası trafiğe kapatılacak.

15.45 Yenikapı-Yalova seferi, yolcularının navigasyon üzerinden "Aksaray Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, Fatih/İstanbul" güzergahını kullanılabilecekleri paylaşılmış olup; üst geçit yolunu kullanmak suretiyle yolcuların terminale sorunsuz ulaşımları sağlanacak.

13.45 Yalova-Yenikapı seferi yolcularının üst geçidi kullanmak suretiyle tahliyeleri yapılacak.

Harem Sirkeci Hattı'nda 14.00-16.10 saatleri arasında seferler gerçekleştirilemeyecek.

AA

Etiketler: İDO, İstanbul bisiklet turu
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