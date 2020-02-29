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29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İkna edilen bir terörist teslim oldu

29 Şubat 2020, Cumartesi 17:47
Emniyet birimlerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda PKK'lı bir terörist daha Diyarbakır'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Emniyet birimlerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda PKK'lı bir terörist daha Diyarbakır'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerinin ikna çalışması sonucu, "Nujin Lice" kod adlı Songül Turfan, Diyarbakır'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin 2015'te terör örgütüne katıldığı tespit edildi.

Böylece bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı 49'a yükseldi.

AA

Etiketler: ikna, terörist, teslim
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