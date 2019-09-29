İmamoğlu açıkladı: Eski İETT garajı toplanma alanı olacak

Kaybolan toplanma yerlerinin yerine yenilerinin oluşturulması için harekete geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İETT garajının afet toplanma alanı olacağını duyurdu.

İstanbul 5.8’lik sarsıntı ile bir kez daha deprem gerçeği ile yüzleşti. Depremin ardından ilk akla gelenlerden biri ihtiyaç duyulan miktardaki deprem toplanma alanlarının eksikliği oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geçmiş dönemlerde yok olan deprem toplanma alanlarının yerine yenilerinin oluşturulacağı bilgisini verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk olarak, Topkapı’daki İETT Garajı alanının park ve afet toplanma alanı olarak düzenleneceğini duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan bilgilendirmede, İBB Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, Topkapı’daki 17 bin 567 metrekarelik İETT Garajı alanının park ve afet toplanma alanı olarak düzenleneceğini duyuruldu.