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21 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

İstanbul’a İzlanda soğuğu geliyor

21 Ocak 2022, Cuma 17:33
Tahminlere göre, İstanbul’a İzlanda soğuğu geliyor. Sıcaklık hissedilir derecede düşecek, eksi dereceler görülecek.

İstanbul’un İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklık akşamdan itibaren hissedilir derecede düşecek, eksi dereceler görülecek.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Tahminlere göre sıcaklık ilerleyen günlerde de eksi derecelerde seyredecek. Bugün ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor. İstanbul’un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken bu kar yağışının geçtiğimiz haftalardaki hafif kar yağışlarının aksine hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

7 bin personel, 1.582 araç görev başında olacak

AKOM’dan (Afet Koordinasyon Merkezi) yapılan açıklamada ise tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise İstanbul’un kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için önlemlerini alıyor. Toplam 7 bin 421 personel, bin 582 karla mücadele aracı ve iş makinası ile göreve hazır durumda. İstanbul’un 350 farklı noktasına kurulan istasyonlarda toplam 206 bin 56 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam bin 290 ton solüsyon karla mücadele için hazır bekletiliyor.

Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak. Metrobüs güzergahı boyunca da 33 iş makinası ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekleyecek. Haber Merkezi

Etiketler: İstanbul, İzlanda soğuğu
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