İstanbul'da 49 yeni otobüs hattı açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da 49 yeni otobüs hattının açıldığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da 49 yeni otobüs hattının açıldığını bildirdi. Ongun, açıklamasında "İETT, İstanbulluların ulaşım ihtiyacını karşılamak için 34’ü Avrupa, 15’i Anadolu yakası olmak üzere toplam 49 yeni hat açtı. Yeni İETT hatları özellikle metro, metrobüs ve havalimanı bağlantılarını ile uzun süredir vatandaşların talep ettiği güzergahlarda hayata geçecek" dedi.

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