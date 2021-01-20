İstanbul'da baraj doluluk oranları açıklandı

İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağışların etkisiyle yüzde 30,77'ye yükseldi. Baraj doluluk oranı son 11 günde 11 puandan fazla artış kaydetti.

Son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul barajlarını doldurmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 30,77'ye yükseldi. Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 11 puandan fazla artış göstermiş oldu. Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 53,47 seviyesindeydi. GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 Ocak: Yüzde 28,03 16 Ocak: Yüzde 28,66 17 Ocak: Yüzde 29,48 18 Ocak: Yüzde 30,10 19 Ocak: Yüzde 30,52 HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU? 20 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: NTV

Okunma Sayısı: 575

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.