İstanbul'da bayram tedbirleri alınmaya devam ediyor

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli önlemlerin planlandığını ve uygulanmaya devam edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerinin 27 Temmuz'da başladığı, denetimlerin ise bu tarihten iki hafta önce başlatılarak titizlikle uygulandığı belirtildi.

İl ve 39 ilçedeki Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevlendirilen personel ile oluşturulan Acil Müdahale Ekipleri'nin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığına işaret edilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri ile koordineli olarak çalışmaların yoğunlaştırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası ile Kurtköy Mehmetçik Vakfı Dinlenme Tesisleri'nde, Ahmediye Gişeleri Yol Kenarı Denetim İstasyonu ve Selimiye TEM Gişeleri Yol Kenarı Denetim istasyonlarında tam zamanlı denetim yapıldığı, gerekli şartları taşımayan sevklere ise izin verilmediği belirtildi.

İstanbul'a kara ve deniz yoluyla hayvan giriş çıkışlarını kontrol altına alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili çalışmalarını da sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "İstanbul genelinde izinli 238 satış ve 597 kesim yerinde Kurban Bayramı boyunca İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde tam zamanlı veteriner hekimler görevlendirilmiştir. Bu görevliler tarafından kurbanlık hayvanların yaş, kulak küpe ve belge kontrolleri yapılmaktadır." denildi.