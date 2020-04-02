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2 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İstanbul'da ekmek satışı yüzde 35 azaldı

02 Nisan 2020, Perşembe 12:05
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması ve bazı vatandaşların evde kendi ekmeklerini pişirmesi nedeniyle İstanbul'daki fırınlarda ekmek satışları yüzde 35 düştü.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması ve bazı vatandaşların evde kendi ekmeklerini pişirmesi nedeniyle İstanbul'daki fırınlarda ekmek satışlarının yüzde 35 düştüğünü açıklayan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "Ticari manada evde ekmek yapılmasını istemememiz gerekiyor. Fakat içinde bulunduğumuz durumdan ötürü olaylara ticari bakmak istemiyoruz." dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan vatandaşlar, gerek hazır maya gerekse ekşi maya gibi yöntemler kullanarak kendi ekmeklerini pişirirken fırınlara olan rağbet azaldı.

Salgın nedeniyle vatandaşların tedirgin olduğunu belirten Çetin, "İnsanlar evden fazla çıkmak istemiyorlar. Market ve fırınlarda ekmek satışı şu anda yaklaşık yüzde 35 düştü. Bunun sebebi, insanlar evlerine un aldı, evde ekmek pişiriyorlar. İkinci bir husus ise okulların tatil olması. İstanbul'dan çıkışların yasaklanmamasından önce bir miktar İstanbullu memleketelerine, yazlıklarına ve ören yerlerine gittiler. Bu iki sebepten dolayı düşüş yaşandı." dedi.

Çetin, 24 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Ayı'nda, ekmek satışlarının artacağını tahmin ettiklerini dile getirerek, "Ramazan kültürümüz farklı. Oruç tutanımız, tutmayanımız pideyi seviyor. İnsanların evde Ramazan pidesi yapma şansı çok yok. O normal ekmek gibi değil, farklı bir hamuru, yapım şekli, farklı bir lezzeti var. O manada insanların fırınları tercih edeceklerini düşünüyorum. Belki bu Ramazan, geçmiş Ramazanlara göre biraz daha iyi olabilir fırın tezgahları açısından. Ancak marketlerde, bakkallarda satışlar düşük geçebilir." diye konuştu.

Vatandaşların evde ekmek pişirmesini olumlu karşıladıklarını söyleyen Çetin, şunları ifade etti:

"Vatandaşların evlerinde ekmek yapmalarında bir sakınca yok. Ama tabi fırının yaptığı ekmek kalitesi ve lezzetinde olması zor. Çünkü şartlar ve belki ham madde uygun değil. Fırında yapılan ekmek ile evde yapılan arasında lezzet farkı, tat farkı olacaktır. İstanbul'daki fırınların yaklaşık yüzde 85'i butik, taş kara fırınlar. Kara fırınla, evdeki fırında veya ocakta yapılan ekmek kalitesinin bir olma şartı çok mümkün değil. Ben İstanbul Fırıncılar Odası Başkanıyım, üyelerim var. Ticari manada evde ekmek yapılmasını istemememiz gerekiyor. Fakat içinde bulunduğumuz durumdan ötürü, olaylara ticari bakmak istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı sıhhati ekonomiden, paradan daha önce geliyor. Bu insanlar bize her daim lazım. Belki bu süreç 15 gün, 1 ay sonra bitecek. Bittikten sonra biz muhtemelen yine eskisi gibi çalışacağız. "

AA

Etiketler: İstanbul, ekmek satışı
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