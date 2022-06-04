İstanbul’da nüfusu yüz kişiyi geçmeyen 14 mahalle

Nüfusuyla parmak ısırtan megakent İstanbul’un bazı mahalleleri, ikamet eden kişi sayısıyla şaşırtıyor.

Kentin 14 mahallesi, 100’ü geçmeyen ikametçi sayısıyla akşamları sessizliğe bürünüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2021’de 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,71’inin ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 840 bin 900 kişiyle ülkenin en kalabalık şehri olmayı sürdürdü.

Kentte, nüfusu 100 ve altında 14 mahalle bulunuyor. Geceleri sessizliğe bürünen bu 14 mahalle, kentteki 6 ilçenin sınırları içerisinde bulunuyor. Bunların yarısını, Fatih barındırıyor. Fatih’e bağlı mahallelerden Tahtakale’de 14, Rüstempaşa’da 15, Sururi’de 23, Mercan’da 39, Hobyar’da 73, Beyazıt’ta 97, Taya Hatun’da ise 100 kişi yaşıyor. Nüfusu 100 ve altında olan 14 mahalleden 3 tanesi, Şile’de bulunuyor.