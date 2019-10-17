İstanbul'da toplu taşıma 29 Ekim'de ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin aldığı kararla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kentteki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini teklif etti. Plan ve Bütçe ile Halkla İlişkiler Komisyonlarında olumlu bulunan teklif, Meclis'e sevk edildi. Saraçhane'deki binada gerçekleşen meclis toplantısında yapılan oylamada, toplu ulaşım araçlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verilmesine oy birliğiyle karar verdi. Buna göre, vatandaşlar, kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil; İETT ve Özel Halk ve Otobüs A.Ş'nin (HAVAİST'in araçları hariç) Metrobüs, nostaljik tramvay, metro, hafif metro, füniküler, Şehir Hatları A.Ş'ye ait araçlarla ücretsiz seyahat edebilecek.

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