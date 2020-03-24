İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı sonucu İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 13'e kadar düştü.

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı sonucu trafik yoğunluğu yüzde 13'e kadar düştü. Alınan bilgiye göre, Kovid-19 çerçevesinde alınan tedbirler ve "evde kal" çağrısının dikkate alınması, kentteki trafiği rahatlattı. Okullarda eğitime ara verilmeden önce mesai saatlerinde kentin trafik yoğunluğu ortalama yüzde 65 seviyesinde seyrederken, 16 Mart'ta bu yoğunluk yüzde 27'ye düştü. Sonraki günlerde ise yoğunluk seviyesi yüzde 13'e kadar geriledi. AA

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