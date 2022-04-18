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18 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

18 Nisan 2022, Pazartesi 11:47
İstanbul'da, eğitim-öğretimde ikinci ara tatilin sona ermesi ve sağanakla beraber haftanın ilk günü sabah saatlerinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu sürüyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikameti Zeytinburnu mevkisinde başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor.

TEM kara yolunda Gaziosmanpaşa'da başlayan trafik yoğunluğu Kağıthane girişinde normale dönerken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sorun yaşanmıyor.

Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Sarıyer ile Esenyurt'ta trafik ana arterler ve yan yollarda normal seyrediyor.

D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkisinde trafik her iki yönde ilerlerken, Güzelyurt yan yoldaki akışta yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolu Bostancı, Maltepe ve Pendik mevkileriyle, TEM Ataşehir, Ümraniye ve köprü girişlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

AA

Etiketler: İstanbul, trafik yoğunluğu
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