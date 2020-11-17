İstanbul'da ve Ankara'da ne kadar su kaldı?

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bugün itibariyle hiç yağış olmaması durumunda bile İstanbul'un yaklaşık 3 ay, Ankara'nın ise 5 aylık suyunun bulunduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye'deki enerji, sulama ve içme suyu amaçlı barajların doluluk oranlarının sırasıyla yüzde 37,5, yüzde 32,6 ve yüzde 33,5 olduğunu aktardı.

Depolama tesisleri için doluluk oranı ortalamasının yüzde 35,6 düzeyinde bulunduğunu ve 374 tesiste 126,7 milyar metreküp su olduğunu kaydeden Pakdemirli, bu oranın geçen yıl ile yaklaşık aynı miktara karşılık geldiğini belirtti.

Pakdemirli, baraj doluluk oranlarının geçen yıla göre biraz daha düşük olduğunu ancak sulama sezonunun bitmesi, buharlaşmanın azalması ve yağışlı periyoda girilmesi sebebiyle önümüzdeki günlerde barajlardan daha az su tüketilmesinin beklendiğine işaret etti. Bakan Pakdemirli, bu süreçte önemli bir su sıkıntı yaşanmayacağını öngördüklerini bildirdi.

"İstanbul'da herhangi bir su problemi yaşanmasını beklemiyoruz"

İstanbul'un günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacının ortalama 3 milyon 200 bin metreküp olduğu bilgisini paylaşan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu ihtiyacın önemli bir miktarı Devlet Su İşlerinin (DSİ) daha önce inşa ettiği Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece ve diğer barajlar ile Yeşilçay ve Melen Sistemi'nden karşılanıyor. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan, ülkemizin göz bebeği İstanbul'a su sağlayan barajların bir kısmı Anadolu yakasında bir kısmı ise Avrupa yakasında bulunuyor. Bu barajlar birbiriyle entegredir ve tüm barajlardan İstanbul'un her tarafına arıtma tesislerinden su aktarılabiliyor. Bugün itibariyle İstanbul'umuza su sağlayan barajların doluluk oranı ortalaması yüzde 27'dir. Şu anda hiç su gelmese dahi İstanbul'un yaklaşık 3 aylık ihtiyacını karşılayacak su, rezervuarlarda mevcuttur. Ayrıca her yıl olduğu gibi kış aylarındaki yağışlarla ve baraj giriş akımlarındaki artışla birlikte İstanbul'da herhangi bir su problemi yaşanmasını beklemiyoruz."

"Ankara'nın 2050'ye kadar su sıkıntısı olmayacak"

Bakan Pakdemirli, Ankara'daki barajlarda doluluk oranının da yüzde 13 seviyesinde olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl aynı tarihte bu oran t12,7 seviyesindeydi. Ankara'da günlük 1,2 milyon metreküp su kullanılıyor. Ankara'nın su yeterlilik durumunu barajlardaki doluluk oranları üzerinden kıyaslayarak belirtmek doğru bir yaklaşım değildir. Zira 1 milyar 500 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara'daki barajlarda şu an itibariyle 185 milyon metreküp su bulunuyor ve hiç yağış olmaması durumunda bile barajlardaki su, şehrin 5 aylık ihtiyacını karşılayabilecek miktardadır."

Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi'nin inşasının 2019'da tamamlanarak regülatör ve tünelle işletmeye alındığını ve ASKİ'ye devredildiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ankara'nın 2050 yılı itibariyle ihtiyacı olan içme suyunu karşılayacak olan ve DSİ tarafından inşa edilen Gerede Sistemi'yle, Bolu Gerede havzasındaki sular, ışıklı regülatör ve 31,6 kilometre uzunluğunda, 4,5 metre çapında, 40 metreküp/saat kapasitesinde Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneliyle Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak aktarılmaktadır. Söz konusu tesis ile Ankara'ya yılda ortalama 226 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanmış olup, bu yıl Çamlıdere Barajı'na 170 milyon metreküp içme ve kullanma suyu aktarılmıştır."

Pakdemirli, vatandaşların, her zaman olduğu gibi suyu israf etmeden ihtiyacı kadar tüketmelerinin ve tasarruf ilkelerine azami derecede uymalarının önemine dikkati çekerek, Bakanlık olarak içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmaması için gerekli yatırımları planlayarak, peyderpey hayata geçirmeye devam ettiklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.