İstanbul'da yarın için turuncu alarm verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent için yarın "turuncu alarm" verildiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

İstanbul’da bugün başlayan kar yağışının hafta sonu da etkili olması bekleniyor. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün 19 Mart cumartesi günü İstanbul için "turuncu alarm" verdiğini belirterek, şunları kaydetti: "03.00-06.00 arası kar, 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım."

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