İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve yurt dışına giden yolculara 110 lira karşılığında koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması için merkez kuruldu.

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve yurt dışına giden yolculara 110 lira karşılığında koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması için merkez kuruldu. Numuneler, terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek, sonuçlar 2 saat içinde yolcuya teslim edilecek. Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu. Kullanıma hazır hale getirilen test merkezi sayesinde dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular PCR testi yaptırabilecek. İstanbul Havalimanı'nda kurulan merkezde aynı zamanda yolculardan boğaz ve burundan alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboratuvarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılabilecek. AA

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